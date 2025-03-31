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Suriye'de Bayram Coşkusu

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Şam'da binlerce kişi bayram namazı kılarak özgürlüğü ve yeni hükümeti kutladı.

31.03.2025 11:28
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- Suriye'de binlerce kişi bayram namazını kıldı

ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'da binlerce Suriyeli, bayram namazı için saf tuttu.

Esad rejiminin esaretinden kurtulan Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı büyük coşkuyla kutluyor. Suriye'nin başkenti Şam'da binlerce Müslüman, Kasiyun Dağı'nın güneybatısındaki Meçhul Asker Anıtı'nın bulunduğu meydanda bayram namazını idrak etti. Bayram vaazında geleneklerin ve Suriye halkının zaferinin önemi vurgulandı.

Farklı yaş gruplarından Suriyelilerin akın ettiği meydanda namazın ardından şeker ve çikolata dağıtan cemaat birbiriyle bayramlaştı. Onlarca güvenlik gücü ve asker ise halkın güvenliğini sağladı.

Bayram namazını kılan 37 yaşındaki Ali Türkmen, daha önce namaz kılarken korku hissettiğini, Esad'ın devrilmesinin ardından ilk kez bu meydanda namaz kıldığını ifade etti.

Şam Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Abdülmecid Yusfuan da bu meydanda ilk kez bayram namazı kılmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, verilen vaazın etkileyici olduğunu belirtti. Yusfuan, "Bugün üç şeyi kutluyoruz, bayram, özgürlük ve halkın takdirini kazanan yeni bir hükümetin kuruluşu" dedi.

Kaynak: İHA

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