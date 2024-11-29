Suriye'de Çatışmalar Şiddetlendi - Son Dakika
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Suriye'de Çatışmalar Şiddetlendi

Suriye\'de Çatışmalar Şiddetlendi

Halep ve İdlib'de rejim karşıtı gruplar, 56 köyü ele geçirdi. Esed rejimi sivil alanları hedef aldı.

29.11.2024 00:46
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Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Çatışmalar, ilk olarak dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı ve gün boyunca sürdü.

Dün Halep'in batısında 32 köy ve noktanın kontrolünü ele geçiren silahlı gruplar, bugün de Halep ve İdlib illerinde toplam 24 köy ve noktayı daha denetimine aldı.

Rejim karşıtı grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği yerleşim yerleri ve noktaların arasında El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ?Kefer Besme, Basartun, Hur, ?Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ?El Dab'a, ?Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ?Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ?Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum, Şeyh Ali, Yaged Elades, Babis, Kefer Naha, Arrade, Mühendisin 2, Başkatin, Zirbe, Mansura, Cemiyet, Er Rahhal, Şuun Elidara, Kemari, İkarde, Elberkum, Miznaz, Keferdeal ve stratejik öneme sahip Kefer Halep yer alıyor. Bu bölgeler, daha önce Esed rejiminin kontrolündeydi.

Halep kentinin dış mahallerine bir kilometre kadar yaklaşan ve yaklaşık 400 kilometrekarelik alanın kontrolünü ele alan rejim karşıtı gruplar, ayrıca günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırdı ve bir helikopteri imha etti.

Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim birimlerini karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Onlarca rejim askeri esir alındı

Rejim karşıtı silahlı gruplar, kontrolüne aldığı bölgelerde Esed rejimine ait ağır silahlar ve depolar ile askeri araçları ele geçirdi. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü, silahlı gruplar onlarca rejim askerini esir aldı.

Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil, İdlib kırsalına sığındı.

Çatışmalar, Halep kent merkezine doğru yoğunlaşarak sürüyor.

Silahlı gruplar, İdlib'in doğusunda 6 köyü ele geçirdi

Çatışmaların şiddeti artarak devam ederken bu sabah saatlerinde yeni cepheler oluştu.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusunda bulunan Serakip bölgesinde sabah saatlerinde çatışmalar başladı.

Rejim karşıtı gruplar, Esed rejiminin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçirdi.

Kaynak: AA

Esed Rejimi, Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Son Dakika

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