Suriye'de Çatışmalar Şiddetleniyor - Son Dakika
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Suriye'de Çatışmalar Şiddetleniyor

Suriye rejimi güçleri alan kaybederken, ABD destekli muhalif gruplar başkente doğru ilerliyor.

07.12.2024 16:46
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Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmalarda Suriye rejimi güçlerinin alan kayıpları ve çekilmeleri devam ederken, ülkenin güneyinde Ürdün ve Irak sınırında konuşlu ABD destekli muhalif gruplar, hem kuzey hem de başkent Şam yönünde genişliyor.

Irak-Suriye-Ürdün üçgeninde yer alan Suriye toprakları içindeki Tenef bölgesinde ABD desteğiyle varlık gösteren silahlı muhalif grup Suriye Özgür Ordusu (SÖO) güçleri, rejimin hakim olduğu saha üzerinde ilerlemeler kaydetti.

SÖO güçlerinin ilerleyişi, 27 Kasım'dan beri Beşşar Esed rejimi güçlerinin Halep, İdlib, Hama ve Humus'ta rejim karşıtı güçlere karşı hızla alan kaybetmesi ve ülkenin doğusunda hakim olduğu alanları terör örgütü PKK/ YPG'ye devretmesinin ardından başladı.

Irak-Ürdün sınırında konuşlu oldukları sahadan kuzeye doğru ilerleyen SÖO, Tedmur (Palmira) ilçesini ele geçirdikten sonra yönünü batıda başkent Şam yönüne de çevirdi.

SÖO, kuzey ve batı istikametinde Ammur Dağları ile Hamad Dağları, T2 petrol sahası ile Tibas, Rezuz ve Kasr Hir yerleşimlerini rejim güçlerinden ele geçirdi.

Rejim karşıtı gruplar yeniden harekete geçti

27 Kasım'da şiddetlenen çatışmalarda Suriye rejim güçlerine karşı Halep-Hama yönünde ilerleyip Humus il merkezi çevresine varan rejim karşıtı gruplar, dış mahallelerden Vaer Mahallesi'ne girmişti.

Dünden bu yana bekleyişi süren gruplar yeniden harekete geçerek, dış mahallelerden Sanayi ve Kusur'a girdi.

Taraflar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Humus, Şam'a açılan kapı durumundaki stratejik konumuyla önem arz ediyor.

Rejim, Şam kırsalındaki bazı bölgelerden güçlerini çekti

Şam'ın yaklaşık 25 kilometre kuzeyindeki Kuteyfe ilçesi ve çevresindeki birçok yerleşimden çekilen rejim güçleri, başkentin güneybatı kırsalındaki Han Şeyh, Katana, Kenaker, Zakiye, Saasa ve Beyt Cin yerleşim yerlerindeki mevzilerini boşalttı. Rejim askerleri başkent Şam'a doğru çekiliyor.

Ülkenin güneyinde rejim kontrolündeki Dera ve Suveyda illeri şiddetli çatışmaların ardından muhaliflerin kontrolünde geçmişti. Şam'ın güneybatısındaki Kuneytra il merkezini rejimden geri alan yerel muhalif gruplar, Şam'ın güneybatı kırsalında ilerlemeye çalışıyor.

Yerel muhalif gruplar, Şam'ın güneybatı kırsalında Saasa Hapishanesi'ni ele geçirerek, burada alıkoyulan çok sayıda kişiyi serbest bıraktı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

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