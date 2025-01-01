- Suriye'de coşkulu yeni yıl kutlaması
ŞAM - Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk yeni yılı coşkuyla kutladı.
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk yeni yılı coşkuyla kutladı. Başkent Şam'da Emevi Meydanı'nda toplanan halk, havai fişekler eşliğinde yeni yıla girdi.
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