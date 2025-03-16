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Suriye'de Devrim Kutlaması

Suriye halkı, 2011 devriminin 14. yılını Şam'da coşkuyla kutladı, Esad rejimine teşekkür edildi.

16.03.2025 17:13
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- Suriye'de halk, 2011 devriminin 14. yıldönümünü kutladı

ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'da halk, geçtiğimiz yıl devrilen Beşar Esad rejimine karşı 2011 yılında başlatılan devrim hareketinin 14. yıl dönümünü ilk kez sokaklarda kutladı.

Suriye halkı 2011 yılında başlatılan devrim hareketinin 14. yıl dönümünü kutladı. Uzun süredir iktidarda olan Beşar Esad rejiminin geçtiğimiz yılın sonlarında devrilmesinin ardından 14 yıl sonra ilk kez devrimin yıldönümü başkent Şam başta olmak üzere birçok ilde dün sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklarda kutlandı.

Başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda öğle saatlerinde başlayan kutlamalarda savaş uçakları yer aldı. Uçaklardan halka, güller ve "Hava araçları aynı ama merminin yerine çiçek, savaşın yerine barış" ve "Bugün size acının yerine umut sunuyoruz", "Sizi korkutmak değil, korumak için buradayız" yazılı kağıtlar atıldı.

"Devrimin zaferi için emek veren tüm halk bileşenlerine teşekkür ederiz. "İftardan sonra da Emevi Meydanı'nda kutlamalara devam eden Suriyeliler, güvenlik güçleri ve polis eşliğinde doyasıya eğlendi. Meydanda acil durum için ambulans araçları da hazır bulundu. Şam Valisi Sayın Maher Marwan kutlamalarda yaptığı konuşmada, "Devrimin zaferi için emek veren tüm halk bileşenlerine teşekkür ederiz. Sayın Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, sizlere özel selamlarını iletiyor" dedi. Vali, halka devrim kazanımlarını koruma konusunda hazır olup olmadıklarını sordu ve geniş bir halk etkileşimi ile "Devrimi ve kazanımlarını koruyacağıma söz veriyorum" şeklinde sloganlar attı.

Ayrıca, 15 Mart 2011 tarihinde devrimin başlangıç noktası olan Dera'ya selam gönderen bazı subaylar da halkı selamladı.

Hareket, 15 öğrencinin tutuklanmasıyla başlamıştı

Esad aleyhinde protestolar, Dera'da 15 Mart 2011'de 15 öğrencinin şehrin duvarlarına hükümet aleyhinde sloganlar yazdıkları iddiasıyla tutuklanmasının ardından başlamıştı. Kentteki Suriyeliler öğrencilere işkence yapıldığı haberinin ardından protesto gösterileri düzenlenerek, tutukluların serbest bırakılmaları çağrısı yapılmıştı. Düzenlenen protesto gösterilerinde askeri müdahale sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Dera halkı, ölümlerden eski siyasi güvenlik şefi Atıf Necip'i sorumlu tutmuş ve Necip'in idam edilmesini istemişti. Esad, tepkilerin ardından Necip'i görevden almıştı.

Kaynak: İHA

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