Suriye'de Diplomatik Görüşmeler Hız Kazandı - Son Dakika
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Suriye'de Diplomatik Görüşmeler Hız Kazandı

Suriye\'de Diplomatik Görüşmeler Hız Kazandı

HTŞ lideri Colani, uluslararası diplomatlarla görüşerek Suriye'deki gelişmelere dair işbirliği arıyor.

17.12.2024 18:32
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(ANKARA) - Suriye'de HTŞ terör örgütü öncülüğündeki muhalif silahlı grupların Şam'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından, sahadaki gelişmelere ilişkin diplomatik görüşmeler ağırlık kazandı. HTŞ Lideri Colani, İngiliz diplomatlar ve BM temsilcileri ile görüştü. Colani'nin, Fransız ve Alman diplomatlar ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesi, Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) liderlik ettiği Suriye'deki geçici hükümetle işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtirken, Alman medyasında yer alan haberlere göre bir grup Alman diplomat da Şam'da yeni hükümetin temsilcileri ile bir araya gelecek.

Fransa'nın Suriye özel elçisi Jean-François Guillaume, Salı günü Şam'ı ziyaret ederek "Fiili otoritelerle temas kurmayı" amaçladığını söyledi. Guillaume gazetecilere verdiği demeçte "Fransa, Suriye halkıyla uzun vadeli bir işbirliğine hazırlık yapıyor, bu dönemin barışçıl olmasını umuyoruz" dedi.

Öte yandan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın da Şam'daki yeni liderlik ile 'temkinli bir şekilde' iletişime geçmeye hazır olduğunu ve bazı şartlar koyduklarını belirtti. Meloni "İlk işaretler umut verici görünüyor, ancak yüksek temkinle hareket edilmesi gerekiyor. Sözler eylemlerle desteklenmeli, biz de yeni Suriye yönetimini eylemlerine göre değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Colani ile görüştü: "Temkinli  bir umut anı"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher X hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajda Şam'da HTŞ Lideri Colani ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin "Suriye'de temkinli bir umut anı" ifadelerini kullandı. Fletcher Suriyelilerin yüzde 70'nin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. BM'nin Suriye Özel temsilcisi Geir Pedersen de Colani ile bir araya gelmişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Suriye'deki AB delegasyonunu yapıcı angajman ve sahadan bilgi almak üzere yeniden açacağız" açıklamasını yaptı. Almanya merkezli DPA Alman diplomat Michael Ohnmacht'ın AB tarafından, Suriye'nin yeni yönetimi ile iletişim kanallarını açmakla görevlendirildiğini Brüksel kaynaklarına dayandırarak iddia etti.

Diğer yandan HTŞ'nin askeri operasyonlar departmanı, Colani'nin Şam'da üst düzey İngiliz yetkililerle bir araya geldiği görüntüler paylaştı. Görüşmede İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Ann Snow da yer aldı. İngiliz diplomatların HTŞ ile ülkedeki "son gelişmeleri" ele aldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

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