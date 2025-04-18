Suriye\'de Kutsal Cuma Törenleri

Suriye'de Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği gün olduğuna inandıkları "Kutsal Cuma"yı törenlerle andı.

Paskalya Bayramı öncesi, başkent Şam ile Halep, Humus ve Lazkiye illerinde "Kutsal Cuma" dolayısıyla törenler düzenlendi.

Şam'daki kiliselerde akşam saatlerinde başlayan törenlere Hristiyanlar büyük ilgi gösterirken, yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Başkentteki Haç Kilisesi'nde düzenlenen ayinin ardından, izci ekipleri bando eşliğinde gösteri düzenledi.

Şamlı Hristiyanlardan Abir, AA muhabirine, törene katılmak üzere kiliseye geldiğini söyledi.

Abir, "Tören kapsamında dua ettik, izci ekiplerimiz gösteri düzenledi. Pazar günü de Paskalya'yı kutlayacağız." dedi.

Şam'da düzenlenen törenlere Lübnan'dan katılan Elisar ise "Buraya gelemeden önce güvenlik durumlarından endişeliydik ancak yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını gördüğüm için çok mutlu oldum." diye konuştu.