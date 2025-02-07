Suriye'de Teknoloji Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Suriye'de Teknoloji Konferansı Düzenlendi

Suriye\'de Teknoloji Konferansı Düzenlendi

Suriye'de düzenlenen konferansta, Suriyeli mühendisler gençlere iş fırsatları sunmayı amaçladı.

07.02.2025 22:47
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Amerika'da yaşayan Suriyeli bilişim mühendisleri, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen konferansta öğrenciler ve sektör çalışanlarıyla bir araya geldi.

Amerika'daki Silikon Vadisi'nde çalışan Suriyeli mühendislerin öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında, genç yeteneklerin uluslararası şirketlerle buluşması, yeni iş olanaklarının oluşturulması ve bilişim alanındaki güncel gelişmelerin paylaşılması amaçlandı.

Katılımcılar, Suriyeli mühendislerin bilgi ve tecrübelerini ülkelerine aktarmasının önemini vurgulayarak bilişim sektörünün ülke ekonomisine katkı sağlayabileceğini belirtti.

Silikon Vadisi ile Suriye arasında bir köprü kurmak istediklerini ifade eden organizatörlerinden İyad Yakup, AA muhabirine, etkinliğin, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından düzenlenen ilk teknoloji konferansı olduğunu söyledi.

Yakup, "Suriye'deki teknoloji uzmanları, girişimciler ve öğrenciler, dünyanın farklı yerlerinden gelen Suriyeli meslektaşlarıyla en son teknolojik gelişmelere doğrudan erişim sağlayabilecek. Akademisyenler, şirket sahipleri, yatırımcılar ve öğrenciler, konferans kapsamında bir araya gelerek deneyimlerini paylaşma fırsatı bulacak." dedi.

California'daki Silikon Vadisi'nde yaşayan Suriyeli bir grup olarak, Suriye için bir şeyler yapma sorumluluğu hissettiklerini dile getiren Yakup, ülkedeki teknolojik gelişmeler, karşılaşılan zorluklar, mevcut fırsatlar ve potansiyel işbirliklerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunmanın, etkinliği düzenlemekteki önemli hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

Yakup, "Hedefimiz, önümüzdeki 5 yıl içinde teknoloji sektöründe 25 bin yeni iş fırsatı yaratmak ve Suriye'nin teknoloji alanında sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmasını sağlamak." ifadesini kullandı.

Ülkesini 15 yıl önce terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Yakup, "En iyi yapılabilecek şey, birbirimizi dinlemek, bilgi paylaşmak ve birlikte ilerlemek. Suriyeliler artık ülkelerine karşı daha fazla sorumluluk hissetmeli." diye konuştu.

"5 yıl içinde 25 bin iş fırsatı oluşturmayı amaçlıyoruz"

Amerika'da bir şirketin yapay zeka departmanı başkanı olan Navar Şara da "Konferans için özel olarak Amerika'dan geldik. Akademisyenler, araştırmacılar ve teknoloji sektöründe çalışan uzmanlardan oluşan bir ekip olarak Suriye'deki öğrenciler, üniversiteler ve yerel yöneticilerle bir araya gelerek gelecek 5 yıl içinde 25 bin iş fırsatı oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

Konferansla, öğrencilerin, mezun olmadan önce uygulamalı deneyim kazanmalarına yardımcı olacak üniversite ve kurumlarla işbirliği yapmasının hedeflediğini belirten Şara, "Bilişim ve veri alanındaki şirketler, öğrencilere teknoloji odaklı projeler geliştirme konusunda rehberlik edebilecek." ifadesini kullandı.

Amerika'dan gelen ekipteki Rama Şakaki de konferansa gönüllü ve destekçi olarak katıldığını, Suriye'de teknoloji ekosistemini güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Konferansla bilişim şirketleri ile Suriye'de öğrenciler arasında bağlantı kurmayı amaçladıklarını kaydeden Şakaki, "Girişimciler ve yatırımcıları buluşturarak yapay zeka, bilişim sistemleri ve mühendislik alanlarında gençleri destekleyerek, teknoloji sektöründe sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Konferans, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Suriye, Güncel, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Teknoloji Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

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