Suriye'de Uyuşturucu İmhası

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MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'de Baas rejimini deviren gruplar, başkent Şam'daki Kefer Süse Mahallesi'nde rejimin istihbarat yerleşkesinde depolanmış çok sayıda uyuşturucu maddeyi yakarak imha etti.

Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından, ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri ve depoları gün yüzüne çıkıyor.

Rejimi deviren gruplar, Şam'da yürüttükleri arama tarama faaliyetleri kapsamında Kefer Süse Mahallesi'nde, çöken rejimin istihbarat yerleşkesinde sevkiyata hazır şekilde paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde tespit etti.

Sentetik uyuşturucu hap ve esrarla dolu çuvallar ve paketler, 227 numaralı güvenlik biriminin avlusunda istiflendi.

Gruplar, ele geçirdikleri uyuşturucuları önce kayıtlara geçirdi, sonra da yakarak imha etti.

Şam'ın batısındaki Dimes kasabasında da çöken rejimin lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e ait olduğu tespit edilen villanın, uyuşturucu üretim merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Rejim uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde ediyordu

Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde etti.

Rejimin devrik lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkeleri ve dünyaya sevk etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisinin raporunda, uyuşturucu hap sevkiyatlarının ana çıkış bölgelerinin Suriye ve Lübnan olduğu, Körfez Arap ülkelerine bu sevkiyatların ya doğrudan kara veya deniz yoluyla ya da diğer bölgeler üzerinden dolaylı ulaştığı bildirilmişti.