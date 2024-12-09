Suriye'de Yeni Hükümet Kuruluyor

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(ANKARA) - Katar merkezli El Cezire televizyonu HTŞ terör örgütü öncülüğündeki silahlı muhalif grupların İdlib'teki yönetiminin de başkanlığını yapan Muhammed el Beşir'in Suriye'de, geçiş sürecini denetleyecek yeni Suriye hükümetini kurmakla görevlendirildiğini duyurdu.

Katar merkezli El Cezire televizyonu, HTŞ terör örgütü öncülüğündeki silahlı muhalif grupların "Suriye Kurtuluş Hükümeti" olarak isimlendirdiği İdlib'teki yönetimlerinin başkanı Muhammed el Beşir'in Suriye'de, "geçiş sürecini denetleyecek" yeni bir Suriye hükümeti kurmakla görevlendirildiğini aktardı.

El Cezire, Suriye'deki silahlı muhaliflerin yaptığı toplantıda, "en kısa sürede bir geçiş hükümeti kurma kararı aldıklarını" bildirdi. Toplantıya, HTŞ lideri Ahmed el Şara (Colani), eski Suriye Başbakanı Muhammed el Celali ve El Beşir'in de katıldığı bildirildi.