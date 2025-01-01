Suriye'de Yeni Yıl Coşkusu

- Suriye'de özgür halk yeni yılı sevinçle karşıladı
ŞAM - Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından özgürleşen halk, yeni yılı sevinçle karşıladı.
Esad rejiminin devrildiği Suriye'de yaklaşık 13 yılını savaşlarla geçiren Suriye halkı, yeni yıla coşkuyla "merhaba" dedi. Suriyeliler, başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda ve Kasyun Dağı'ndaki havai fişek gösterileri eşliğinde yeni yıla girdi.
Suriye'nin birçok kentinde kutlamalar gece yarısına kadar sürdü.
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