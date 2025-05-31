Suriye'deki Savaş Mağdurlarına Yardım - Son Dakika
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Suriye'deki Savaş Mağdurlarına Yardım

31.05.2025 17:03
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Sadakataşı Derneği, Doğu Guta'da 800 savaş mağduru aileye gıda ve zekat yardımları ulaştırdı.

Ş? Sadakataşı Derneğince, Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde bulunan Arbin beldesinde savaş mağduru 800 aileye gıda ve zekat yardımları ulaştırıldı.

Derneğin Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

-"Savaş mağduru ailelere destek sağlıyoruz"

Yaptıkları çalışmalara değinen Özdal, şöyle konuştu:

"Dernek olarak bugüne kadar kalıcı konut projeleri, briket ev inşası, ramazan ve kurban organizasyonları, eğitim alanında okul açılışları, cami inşası, yetim ailelerin desteklenmesi ve mülteci kamplarında sağlık alanında birçok projeyi hayata geçirdik. Suriye'nin özgürleşmesinin ardından Hama, Humus, Şam ve Halep gibi şehirlerin genelinde düzenli olarak insani yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde Doğu Guta'nın Arbin kırsalında savaş mağduru ailelere destek sağlıyoruz."

"Her zaman Suriye halkının yanında olduk"

Şam Büyükelçiliği Müsteşarı Özgür Şahin de Türkiye'nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Suriye'de yaşanan savaşa ve yıkıma değinen Şahin, "O günler artık geride kaldı. Türkiye olarak her zaman Suriye halkının yanında olduk. Bugün artık buraya erişimimiz daha kolay ve daha rahat. Sadakataşı Derneği de bu çerçevede Suriyeli ihtiyaç sahiplerine zekat yardımlarını ulaştırıyor. Aldıkları bağışları doğrudan halka iletiyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin iyi günde de kötü günde de Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Şahin, "İnanıyoruz ki Suriye halkı bu zor günleri geride bırakacak. Suriye, müreffeh ve istikrarlı bir ülke olarak varlığını sürdürecek. " dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'deki Savaş Mağdurlarına Yardım - Son Dakika

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