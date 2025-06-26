Suriye İçin Suudi-ABD Görüşmesi - Son Dakika
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Suriye İçin Suudi-ABD Görüşmesi

26.06.2025 18:20
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Suudi Arabistan ve ABD, Suriye'nin güvenliği ve ekonomik toparlanması için destek yollarını görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve ekonomik toparlanmasına yönelik destek yollarını ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, başkent Riyad'da gerçekleşen görüşmede iki taraf, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin güvenlik, istikrar ve ekonomik iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla destek mekanizmalarının" değerlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Bin Ferhan, mayıs ayı sonunda Şam'ı ziyaret ederek Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelmiş ve Suudi Arabistan ile Katar'ın, üç aylık süre boyunca Suriye kamu sektörü çalışanlarına ortak mali destek sağlayacağını açıklamıştı.

Bin Ferhan açıklamasında, "Suriye'yi tekrar Arap dünyasındaki doğal konumunda görmek istiyoruz ve bu hedefe ulaşmak için kararlılıkla çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi yetkililer ayrıca, Suriye'nin Dünya Bankası Grubu'na olan yaklaşık 15 milyon dolarlık borcunun ödenmesine Katar ile birlikte destek verdiklerini duyurmuştu.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ABD, Avrupa Birliği ve çeşitli ülkeler, Beşşar Esed rejimine karşı çeşitli yaptırımlar uygulamıştı. Bu yaptırımlar, varlıkların dondurulması, finansal işlemlerin durdurulması, teknoloji transferinin engellenmesi ve rejimle iş yapılmasının yasaklanması gibi önlemleri içeriyordu.

Son olarak, 8 Aralık 2024 tarihinde, Suriyeli silahlı muhalif fraksiyonların ülke genelinde kontrolü ele geçirmesiyle, 61 yıl süren Baas Partisi rejimi ve Esed ailesinin 53 yıllık iktidarı sona ermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye İçin Suudi-ABD Görüşmesi - Son Dakika

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