Suriye Konferansı Paris'te

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Suriye konulu uluslararası konferansa katılacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yılmaz, yarın Paris'te düzenlenecek Suriye konulu uluslararası konferansa katılarak, Suriye'deki yeni yönetimle angajmanın ve yeni yönetime desteğin ülkenin istikrarı açısından önem taşıdığının altını çizecek.

Yılmaz, bölücü terör örgütü başta olmak üzere Suriye'nin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkati çekerek, ülkenin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurgulayacak.

Suriye'de istikrarın sürdürülebilirliği için yeniden imar çalışmalarının başlatılması gerektiğine değinmesi beklenen Yılmaz, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının önemine işaret edecek.

Yılmaz, Suriye'de adaletin ve sabık rejimin işlediği suçlar için hesap verebilirliğin önemine de dikkati çekecek.

Suriye'den, bölgeden ve Avrupa-Atlantik coğrafyasından paydaş ülkelerin yanı sıra ilgili uluslararası kuruluş temsilcilerinin bir araya geleceği konferansta, Suriye'de istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik atılabilecek adımlara odaklanılması bekleniyor.

Konferans, 14 Aralık 2024'te Ürdün'ün Akabe kentinde ve 12 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantıların devamı olma niteliği taşıyor.