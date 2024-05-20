Suriye'nin kuzeyinde uyuşturucu operasyonu: 12 bin hap ve 3 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyinde uyuşturucu operasyonu: 12 bin hap ve 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

Suriye\'nin kuzeyinde uyuşturucu operasyonu: 12 bin hap ve 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

Fırat Kalkanı Harekatı sonucunda terörden arındırılan Bab ilçesinde yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, 12 bin uyuşturucu hap ve 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 kişi yakalandı. Bab ilçe merkezi, 23 Şubat 2017'de DEAŞ'tan temizlenmişti ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın tamamlanmasının ardından Türk Polis Akademisi tarafından eğitilen yerel güvenlik güçleri görev yapmaktadır.

20.05.2024 17:39
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Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde düzenlenen operasyonda, 12 bin uyuşturucu hap ile 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 8 kişi yakalandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde yerel güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde yapılan huzur operasyonlarında 12 bin uyuşturucu hap ve 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 8 kişi yakalandı.

Bab ilçe merkezi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

29 Mart 2017'de tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından birçok bölgede görev yapacak yerel güvenlik güçleri, Türk Polis Akademisi tarafından eğitilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyinde uyuşturucu operasyonu: 12 bin hap ve 3 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde uyuşturucu operasyonu: 12 bin hap ve 3 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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