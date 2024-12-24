Suriye: Rejim Değil Mafya Hakimiyeti - Son Dakika
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Suriye: Rejim Değil Mafya Hakimiyeti

Büyükelçi Caferi, Esed döneminde yolsuzluk ve mafya sisteminin hakim olduğunu açıkladı.

24.12.2024 18:17
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Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Beşşar el-Caferi, devrik lider Beşşar Esed döneminde Suriye'de herhangi bir rejim değil yolsuzluk ve mafya sisteminin hakim olduğunu söyledi.

Caferi, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Suriye Büyükelçiliğinde yaptığı konuşmanın videosunu, sosyal medya hesabından yayımladı.

Büyükelçi Caferi, Suriye'de zulmün sona erdiğini ve parlak bir geleceği vadeden yeni dönemin başladığını ifade etti.

Suriye için yarının dünden daha iyi olacağını dile getiren Caferi, "Yeni bir vatanı inşa etmemiz için bu sloganla yola çıkmamız gerekiyor. Ülkemizi barış ve sevgiyle yeniden imar edeceğiz." dedi.

"Bizde rejim değil mafya sistemi vardı." diyen Caferi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'deki dönemlerin hiçbirinde rejimin olmadığını söylersem belki şaşıracaksınız. Orada bir rejim olsaydı kendini savunurdu, orada mafya, yolsuzluk sistemi vardı. Bu sistemde ülkenin çıkarları kişisel amaçlar için kullanılıyordu, bu nedenle düşmesi hızlı oldu."

Herkese sakinleşme ve tüm Suriyelileri temsil edecek bir geleceği inşa etme çağrısında bulunan Caferi, geçmişte yaşanan yanlışların tekrarlanmaması talebinde bulundu.

Caferi, ayrıca Suriyelilerin sevincinin bozulmasını istemediklerini dile getirerek büyükelçilikler, üniversiteler ve diğer kurumlarda görev yapanların devrik rejimin hatalarından sorumlu tutulmamaları gerektiğini savundu.

Suriye rejiminin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yaptığı döneme dair Caferi, "BM'de ülkem ve vatanım ifadelerini kullanarak rejimi veya başındaki kişiyi anmıyordum. Çünkü birliğimizi sağlayan ülkemizdir, bundan dolayı eleştiriliyordum." dedi.

Kaynak: AA

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