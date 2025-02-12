Suriyeli Mültecilerin Ülkeye Dönüşü Artıyor - Son Dakika
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Suriyeli Mültecilerin Ülkeye Dönüşü Artıyor

270.000'den fazla Suriyeli mülteci, Esad rejiminin devrilmesinden beri geri döndü; dönüş isteği arttı.

12.02.2025 14:11
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ŞAM, 12 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Suriye Misyon Şefi Yardımcısı Aseer Madaien, Beşar Esad rejiminin devrilmesinden bu yana 270.000'den fazla Suriyeli mültecinin ülkesine döndüğünü söyledi. Madaien, an itibarıyla yurtdışında bulunan Suriyelilerin dörtte birinden fazlasının ise önümüzdeki aylarda ülkeye geri dönmek istediğini kaydetti.

Madaien, salı günü Xinhua'ya verdiği demeçte Esad hükümetinin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana mülteci dönüşlerinde önemli artış izlediklerini belirterek bunun, göç modellerinde bir değişime işaret ettiğini ifade etti.

"Siyasi geçiş sürecinin başlamasından bu yana 270.000 Suriyeli mültecinin ülkelerine döndüğüne tanıklık ettik. Temel hizmetlerin mevcudiyeti iyileşirse bu sayının daha da artmasını bekliyoruz" diyen Madaien, UNHCR'nin bölgede yaptığı ankete katılan Suriyeli mültecilerin yüzde 27'sinin gelecek yıl Suriye'ye dönmek istediklerini söyledi. Bu oranın önceki yıl sadece yüzde 1 olduğu göz önüne alındığında ülkeye dönme isteğinde yaşanan artışın önemli olduğunu sözlerine ekleyen Madaien, "Bu oran kayda değer bir artış ve Suriyelilerin evlerine dönme konusunda artan güvenini yansıtıyor" diye konuştu.

Ancak Suriye'ye dönüş oranlarındaki artışa rağmen hala pek çok mülteci de devam eden zorluklar nedeniyle ülkelerine dönme konusunda tereddüt yaşıyor.

Madaien'e göre bunun başlıca nedenleri arasında yetersiz konut, kötüleşen kamu hizmetleri ve sınırlı istihdam olanakları yer alıyor.

"Pek çok Suriyelinin dönecek evi yok" diyen Madaien, ülke içinde yerinden edilmiş bazı kişilerin bile geri döndüklerinde barınacak ev bulamadıklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeli Mültecilerin Ülkeye Dönüşü Artıyor - Son Dakika

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