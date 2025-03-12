Suriyeliler Baas Rejimsiz İlk Ramazanı Geçiriyor

Baas rejiminin yıkılmasının ardından büyük sevinç yaşayan Suriyeliler, ilk ramazanı ekonomik kriz ve yoksulluğun gölgesinde geçiriyor.

Suriye'de halk, bu yıl devrik Baas rejimi olmadan ilk ramazanı geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çarşılar ramazana özel süslenirken geleneksel yiyecek, içecek ve tatlılar tezgahlardaki yerini aldı.

Yaklaşık 14 yıl süren iç savaş ve buna bağlı ekonomik kriz, Suriyelilerin ramazanda alım gücünü etkiliyor.

Esed rejiminin çökmesinin ardından temel gıda ürünlerinin fiyatlarında önemli ölçüde düşüş olsa da memur maaşlarının gecikmesi ve maaşların halen düşük olması, çarşıdaki hareketliliğin önüne geçiyor.

AA ekibi, başkent Şam'daki Meydan Çarşısı'nda ramazan atmosferini gözlemledi.

Burada, iftara 2 saat kala kalabalık oluşsa da esnaf, ekonomik şartlardan dolayı yeterince satış yapamamaktan şikayet ediyor.

Şam sakinlerinden Muhammed Nuveydir, "Bu yılki ramazan ortamı eski yıllara kıyasla bambaşka. Çoğu ürünün fiyatı düştü." dese de çarşıda hareketliğin olmamasına ilişkin, "İnsanların çoğu yurt dışından yakınlarından gelen havalelerle geçiniyor. Halkın alım gücü iyileşmedi. Kamu kurumları çalışıyor ancak halen maaşlar yatmış değil. Özel şirkette çalışanlar ayda 1 milyon SL'ye (100 dolar) yakın para alıyor. Dolayısıyla çarşıda hareketliliğin zayıf olması normal." değerlendirmesini yaptı.

"14 yıl sonra geçirdiğimiz en iyi ramazandayız"

Kuteybe Zeydan da 61 yıl sonra Baas rejimsiz ilk ramazanda atmosferin iyi olduğunu belirterek "Her şey var ancak insanlarda alım gücü yok. Çarşının hareketlenmesi için para lazım, insanlarda yok." diye konuştu.

Zeydan, şöyle devam etti:

"Esed sonrası ilk ramazanın daha iyi olmasını ve insanlarda daha fazla nakit olmasını beklerdik. Ne olursa olsun 14 yıl sonra geçirdiğimiz en iyi ramazandayız. Hareketliliğin daha iyi olmasını umuyoruz."

Rıdvan Lababidi ise gelecekten umutlu olduklarını vurgulayarak "Çok şükür durumlar iyi, insanlar rahatlamış durumda. Şu an ekonomik durum donmuş durumda, daha üretim tam başlamadı." dedi.

Şamlı esnaf Rıdvan Hayek, Meydan Mahallesi'nin başkentin en önemli noktalarından biri olduğunu belirterek "Rejim yıkılmadan önce insanlar umutsuzca yaşıyordu. Bak şimdi halka, cebinde para olmasa bile yüzü gülüyor. İnsanların birbirleriyle iletişimi değişti." ifadelerini kullandı.

Hayek, halkın alım gücünün olmamasının, çarşıya da yansıdığını belirtti.

Şamlı şef Muhammed Yahya da ramazanın ilk günlerinde sofralarda yoğurtlu yemekler yapıldığını anlatarak ramazan sofralarının zengin olduğunu söyledi.

Yahya, "Bugün ekonomi herkes için çok kötü, Suriye yerle bir edilmiş durumda. El ele ülkeyi yeniden kalkındırmalıyız." diye konuştu.