Suriyeliler NY'da Baas Rejimini Kutladı

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NEW ABD'nin New York kentinde Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini kutladı.

New York'taki Washington Square'de bir araya gelen Suriyeliler, Suriye "devrim bayrakları" taşıdı ve sloganlar attı.

Yöresel şarkılar söyleyen ve dans eden Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünü büyük coşkuyla kutladı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.