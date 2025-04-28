Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu

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Suudi Arabistan, izinsiz hacca gelenlere 5 bin dolar ceza ve 10 yıl giriş yasağı uygulayacağını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, hac izni olmadan Mekke'ye girmeye çalışanlar 20 bin riyal ceza ile karşılaşacak.

28.04.2025 21:53  Güncelleme: 09:28
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Suudi Arabistan, bu yıl hac döneminde kurallara uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanacağını, izinsiz hacca gelenlere yaklaşık 5 bin dolar para cezası ile 10 yıl ülkeye giriş yasağı uygulanacağını bildirdi.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yarından itibaren başlayacak ve 44 gün sürecek yeni düzenlemeye göre, hac izni olmadan Mekke-i Mükerreme ve kutsal bölgelere girmeye çalışanlara 20 bin riyale (yaklaşık 5 bin 300 dolar) kadar para cezası uygulanacak.

ARACILARA DA CEZA VAR

Ziyaret vizesiyle hac yapmaya kalkışanlara yardımcı olanlara ise 100 bin riyale (yaklaşık 26 bin dolar) kadar para cezası verilecek. Ayrıca, izinsiz hac yapmaya çalışan yabancı ziyaretçiler sınır dışı edilerek 10 yıl boyunca ülkeye girişleri yasaklanacak. Ziyaret vizesi sahiplerini taşıyan araçlara da mahkeme kararıyla el konulabilecek. Geçtiğimiz yıl, 221 bin 854'ü Suudi Arabistan içinden olmak üzere toplam 1 milyon 833 bin 164 kişi hac farizasını yerine getirmişti.
Suudi Arabistan\'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Hukuk, Mekke, Dünya, Hac, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Halis demir:
    mekke işgal altında kurtulana kadar hacca gitmeyin paranızı bu prenslere kapturmayın bir borçlu bir garibana yardım edin. 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu - Son Dakika
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