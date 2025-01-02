Suudi Arabistan'dan Suriye Vurgusu

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Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Suriye'deki Geçici Hükümet'ten bir heyet ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Suriye'de istikrar ve kalkınma zamanının geldiğini belirtti.

Savunma Bakanı Bin Selman, X hesabından yaptığı açıklamada, başkent Riyad'da Suriye'deki Geçici Hükümet'in Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Anas Hattab'tan oluşan heyetle görüştüğünü ifade etti.

Suriye'deki yeni yönetimin yetkilileriyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiğinin altını çizen Bin Selman, şunları kaydetti:

"Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra kardeş Suriye halkının beklentilerini karşılayacak siyasi geçiş surecini destekleme olanaklarını ele aldık. Suriyeli kardeşlerimiz uzun yıllar boyunca süren savaş nedeniyle yıkım ve zorlu hayat koşullarına maruz kaldı. Suriye'nin istikrar ve kalkınma zamanı geldi."

Suriye'deki Geçici Hükümetin yetkilileri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine dün Riyad'a gitmişti.