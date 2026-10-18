Suudi Arabistan'ın Necran kentinde düşen Husi roketi 6 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ın Necran kentinde düşen Husi roketi 6 kişiyi yaraladı

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Husilerin fırlattığı roketin Necran kentindeki bir yerleşim yerine düştüğünü ve 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıda 3 ev ile 3 araçta hasar oluştuğu belirtildi.

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan roketin, Suudi Arabistan'ın güneyinde Yemen sınırı yakınında bulunan Necran kentindeki bir yerleşim yerine düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Husilerin fırlattığı bir roketin Necran'daki yerleşim yerine düştüğü belirtildi.

Saldırı nedeniyle 6 kişinin yaralandığı, 3 ev ile 3 araçta hasar oluştuğu bildirilen açıklamada, sivil noktaların hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.

Sivil Savunma Müdürlüğü, daha önce yaptığı açıklamada, Necran kentinde erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurmuş, kısa süre sonra ise tehlikenin geçtiğini bildirmişti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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