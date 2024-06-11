Suudi Arabistan ve Kuveyt arasındaki ilişkiler güçlendirildi

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kuveytli mevkidaşı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunu ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman, bu ay başında veliahtlık görevine getirildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapan Kuveyt Veliahtı Sabah ile Suudi Arabistan'ın batısındaki Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda bir araya geldi.

İkili ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin ele alındığı toplantıda ayrıca bölgesel ve uluslararası arenadaki tüm konularda görüş alışverişinde bulunuldu.