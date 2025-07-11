T3 AI Dil Modeli Beta Sürümde

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI, TEKNOFEST Sosyal Platformunda beta sürümüyle kullanıma sunuldu.

Geçen hafta beta sürümü yayınlanan TEKNOFEST Sosyal Platformu, binlerce kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Bugün itibarıyla Türkçe büyük dil modeli T3 AI'ın beta sürümü de platforma entegre bir şekilde hizmet vermeye başladı.

İlk paylaşımı "Merhaba Dünya, ben T3 AI" olan dil modeli, TEKNOFEST Sosyal kullanıcılarının kendisini etiketleyerek yaptıkları paylaşımlara hızlı bir şekilde cevap verebiliyor. Model, Türkçe'nin yanı sıra farklı dillerle de çalışabiliyor.

"Ahlaklı yapay zeka" sloganına sahip T3 AI, açık kaynaklı olarak T3 Vakfı ve Baykar işbirliğiyle geliştiriliyor.

Açık beta sürecinin ilk günü başarıyla tamamlandı

Projenin içerik paydaşları arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, TRT ve Türkiye Bilimler Akademisi, küresel iletişim ortakları arasında ise Anadolu Ajansı ve Microsoft bulunuyor.

Paydaşların yanı sıra 67 ilden 1792 gönüllünün yer aldığı projenin öncelikli çalışma alanları arasında, yerli üretken yapay zeka modellerinin geliştirilmesi, toplumda üretken yapay zeka farkındalığının artırılması, üretken yapay zeka teknolojisinin dijital hizmetlere entegre edilmesi ve bu alanda çalışan yetkin iş gücünün oluşturulması yer alıyor.

T3 AI'ın TEKNOFEST Sosyal hesabından yapılan açıklamada, açık beta sürecinin ilk gününün yeterli veriye ulaşıldığı için başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle çok değerli verilerin toplandığı aktarılan açıklamada, "Şimdi küçük bir bakım arası veriyoruz. Destekleriniz ve güzel mesajlarınız için kocaman teşekkürler. Yenilenmiş ve daha güçlü şekilde çok yakında yine buradayım. Görüşmek üzere." ifadesi kullandı.

Etik, ahlaki ve toplumsal değerleri gözeten bir dil modelinin oluşturulması amaçlanıyor

T3 AI ile etik, ahlaki ve toplumsal değerleri gözeten bir dil modelinin oluşturulması hedefleniyor.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 AI'ın geliştirilme sürecinin sürdüğünü, bu modelin Türk Cumhuriyetlerindeki metinleri rahatlıkla anlayabilecek şekilde geliştirildiğini ifade etmişti.

Anadolu Ajansının da resmi hesabıyla (https://sosyal.teknofest.app/@anadoluajansi) yer aldığı TEKNOFEST Sosyal'e "https://giris.t3vakfi.app/tr/nasil-kayit-olurum" adresinden kayıt olunabiliyor.

Büyük dil modeli T3 AI'ın hesabına ise "https://sosyal.teknofest.app/@t3ai" adresinden erişilebiliyor.