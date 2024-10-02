Taal Yanardağı'nda Patlamalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Taal Yanardağı'nda Patlamalar Devam Ediyor

Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı'nda freatik patlamalar sürerken, yerel halk uyarıldı.

02.10.2024 16:47
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Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyinde bulunan ve dün harekete geçen Taal Yanardağı'nda patlamaların sürdüğü bildirildi.

Filipin Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), yanardağda "yer altı suyu (freatik) patlamalarının" devam ettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre dün yerel saatle 01.10 ile 16.37 arasında süresi 2-6 dakika arasında değişen 5 freatik patlama meydana geldi. Ana kraterde 16.21 ile 16.32 arasında 11 dakikalık "freatomagmatik patlama" oldu.

Bu patlamalar sonrası, kuzeydoğu yönüne ve 2 bin 400 metre yükseğe siyah buhar sütunu püskürdü.

Alarm düzeyinin en düşük seviyede sürdüğü kaydedilen açıklamada, Taal Yanardağı'nın faaliyetlerinin yakından izlendiği aktarıldı.

Yaklaşılmaması uyarısı

Phivolcs Başkanı Teresito Bacolcol, yerel basına açıklamasında, yanardağda nisandan beri 40'ı aşkın benzer patlama yaşandığını söyledi.

Bacolcol, "Benzer patlamaların zaman zaman meydana gelmesini bekleyebiliriz ancak yine de alarm durumu 'Seviye 1'de kalacaktır." dedi.

Bölgeye yakın yerlerde yaşayanlara "freatik patlamanın tehlikeli olabileceği" uyarısında bulunan Bacolcol, yanardağa yaklaşılmaması gerektiğini ifade etti.

311 metrelik yanardağın Ocak 1911'deki patlamasında 1300'ü aşkın kişinin öldüğü ve küllerinin Manila'ya kadar ulaştığı biliniyor.

Yanardağın Ocak 2020-Mart 2022'de 4 kez patlaması sonrası bölgede 40'a yakın kişinin hayatını kaybettiği kayda geçmişti.

Başkent Manila'ya yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Taal, dünya genelinde en küçük yanardağlardan biri olarak nitelendiriliyor.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taal Yanardağı'nda Patlamalar Devam Ediyor - Son Dakika

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