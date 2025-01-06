Tabelacı İş Yerinde Tinerle Yanan Sobada Yüzünden Yaralandı

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SULTANGAZİ'de tabela üretimi yapılan iş yerinde sobaya tiner döken kişi, ateşin parlamasıyla yüzünden yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, 4 Ocak'ta Yunus Emre Mahallesi'ndeki tabela üretimi yapılan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerindeki sobayı tinerle yakmaya çalışan kişi, tineri döktüğü sırada ateşin parlamasıyla yüzünden yaralandı. Çalışanlardan biri sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kişi tedaviye alındı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, elindeki tineri sobaya döken kişinin ateşin parlayarak yüzüne vurduğu görülüyor.