Tağar Çayı'nda Debi Düşüşü

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Sıcak ve yağışsız geçen hava Tağar Çayı'nın debisini düşürdü

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve beklenen yağışın alınmamasından dolayı, Tağar Çayı'nın debisi düştü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava ve beklenilen ölçüde yağış olmayışından dolayı Tağar Çayı'nın debisi, geçmiş yıllara oranla düştü. Keban baraj gölünü de besleyen Tağar Çayı, adeta bir dere görünümü aldı. Vatandaşlar ise sıcak ve güneşli havada piknik ve doğa yürüyüşü yaptı.

Geçmiş yıllara göre Tağar Çayı'nın derbisinde önemli ölçüde düşüş olduğunu dile getiren yöre sakinlerinden Öztan Önal, "Çemişgezek ilçemizin hemen yanı başında akan Tağar Çayı, ilçe için bir hayat kaynağı olup, aynı zamanda Keban Barajını da beslemektedir. Gel gör ki, mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava sıcaklığı var. Hatta durumu sadece kazaklı olmamızdan da anlayabilirsiniz. Su yarıdan daha da aşağıya düşmüş. Her yılki normalinden daha da aşağıya düşmüş durumda. Allah sonumuzu hayretsin. Gidişat kurak bir mevsime gidiyor. Şubat ayına girdik ama bu yıl ne kar gördük ne yağmur. Sonumuz inşallah hayır olur" dedi.

Ankara'dan Çemişgezek ilçesine yakınlarını ziyarete gelen Oğuz Dinçsoy ise "Çemişgezek ilçemizde bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı, Tağar Çayı'nın debisi önemli oranda düşmüş. İlçemizde yağmur yağışlarının bu yıl az olması sebebiyle, kar yağışının hatta hiç olmaması sebebiyle, kurak bir mevsim geçiriyoruz. Ben Ankara'dan ilçemizi ziyarete geldim. Bu yıl Tağar Çayı'nın debisinin her yıl olandan daha çok düştüğünü gördüm" şeklinde konuştu.

Havanın sıcak ve güneşli geçtiğini belirten çocuklardan Kerem kaya, adeta bahar günlerini yaşadıklarını, mangal yaparak güneşli günlerin tadını çıkardıklarını söyledi.

Çocuklardan Deniz Alp Akın ise, "Hava adeta yaz gibi. Hava sıcak ve güneşli. Ailemizle suyu azalan Tağar kıyısına pikniğe geldik" ifadeleri kullandı.