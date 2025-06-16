Taiwan Boğazı'nda Barış Vurgusu

XİAMEN, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite Üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barışın korunmasına yönelik kararlı duruşu sürdürme ve ulusal yeniden birleşmeyi gerçekleştirmek üzere birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Wang, pazar günü Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde düzenlenen 17. Boğazlar Forumu'nda yaptığı konuşmada içinde bulunduğumuz yılın Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nda ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferlerin 80. yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Bu yılın Taiwan'ın geri alınmasının da 80. yıldönümü olduğunu belirten Wang, bu zaferin, Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki insanların ortak ulusal hafızası olduğunu ve sonuçlarının korunması gerektiğini ifade etti.

Taiwan Boğazı'nın iki yakasının da tek Çin'e ait olduğunu kaydeden Wang, tek Çin ilkesi ve 1992 Mutabakatı'nın korunmasının önemine dikkat çekti. Wang, Taiwan Boğazı'nın barış ve istikrarını ortaklaşa korumak üzere "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı faaliyetler ve dış müdahalelere kararlılıkla karşı çıkılması çağrısında bulundu.