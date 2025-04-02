Taiwan'da Askeri Tatbikat

NANJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Shi Yi, Taiwan Adası'nın orta ve güney kesimlerinde "Boğaz Tufanı 2025/A" kod adıyla askeri tatbikat düzenlediklerini söyledi.

Shi çarşamba günü yaptığı açıklamada, tatbikatın birliklerin alan düzenleme ve kontrolü, ortak abluka ve kontrol ve kilit hedeflere yönelik hassas saldırılar konusundaki yeteneklerini test etmek üzere tespit ve doğrulama, uyarı ve püskürtme, önleme ve alıkoyma konularına odaklandığını belirtti.

Sözcü, tatbikatın eğitim planları uyarınca kara birliklerinin Doğu Çin Denizi sularında uzun menzilli canlı mühimmatla eğitim düzenlediğini de açıkladı.

Shi, eğitim kapsamında kilit öneme sahip liman ve enerji tesislerinin hedef simülasyonlarına yönelik hassas saldırılar düzenlendiğini ve beklenen amaca ulaşıldığını kaydetti.