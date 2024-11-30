Taiwan Seyahat Engelleri DPP'ye Ait

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BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki seyahatlerde karşılaşılan engellerin tüm sorumluluğunun Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerine ait olduğunu söyledi.

Chen cuma günkü basın toplantısında DPP yetkililerinin Taiwan Boğazı'ndaki seyahat engellerinin sorumlusunun Çin anakarası olduğu yönündeki suçlamalarına yanıt verdi.

Sözcü, DPP yetkililerinin 2020'den bu yana Kovid-19 pandemisini bahane ederek Çin anakarası sakinlerinin Taiwan'ı ziyaret etmesini ve yerel seyahat acentelerinin anakaraya grup turları düzenlemesini yasakladığını belirtti.

Chen, DPP yetkililerinin bugüne kadar turizm sektörü ve Taiwan halkının seyahat kısıtlamalarının kaldırılması yönündeki çağrılarını görmezden geldiğini, bununla da kalmayıp anakaraya seyahat eden Taiwanlılar için uyarının seviyesini yükselttiklerini ifade etti.

Chen, DPP yetkililerinin Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki etkileşimi serbest bırakması durumunda Çin anakarasının Taiwan'a seyahatlerin artması için aktif tedbirler alacağını yineledi.

Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi'nin verdiği bilgilere göre Çin anakarası, yılın başında Fujian eyaleti sakinlerinin Kinmen ve Mazu'ya seyahatlerinin yeniden başladığını duyurmuştu. Anakaradaki göçmenlik yetkilileri, 31 Ekim itibarıyla iki adaya seyahat için 58.735 seyahat izni başvurusunu işleme koydu.