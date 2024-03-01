Takla atan dev pandadan çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde yer alan Qinling Dev Panda Araştırma Merkezi'nde, kar üstünde seri taklalar atarak yuvarlanan oyuncu bir dev panda sevimli görüntüler oluşturdu.
Xinhua Ajansı muhabirleri Shaanxi'den bildiriyor. (XHTV)
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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından yapılan bir değerlendirmeye göre, Yemen'deki hanelerin yarısından fazlası yeterli gıdaya erişememektedir. Bu durumun temel nedeni, Husi grubu tarafından kontrol edilen bölgelerde insani yardımların askıya alınmasıdır.
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Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Yeşilay'ın Türkiye'nin sağlıklı, mutlu ve güçlü nesillere sahip olmasında yoğun emeği olduğunu bildirdi. Dağlı, Yeşilay Haftası nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, Yeşilay'ın insan onurunu ve saygınlığını temel alarak, toplum ve gençliği zararlı alışkanlıklardan korumak için bağımlılıklarla mücadele ettiğini vurguladı.
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