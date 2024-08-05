Talas Belediyesi, kentsel dönüşümde güvercin yuvasıyla karşılaşınca yıkımı durdurdu - Son Dakika
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Talas Belediyesi, kentsel dönüşümde güvercin yuvasıyla karşılaşınca yıkımı durdurdu

Talas Belediye ekipleri, Harman Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkılacak bir binanın çatısında içinde yumurta bulunan güvercin yuvasıyla karşılaştı. Yıkımı durduran ekipler, yumurtaları güvenli bir yere taşıdı.

05.08.2024 17:34
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Talas Belediye ekipleri, kentsel dönüşümde yıkılacak binanın çatısında, içinde yumurta bulunan güvercin yuvasıyla karşılaşınca yıkımı durdurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Harman Mahallesi 62 Evler'de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında görevliler, yıkılacak bir binanın çatı katını incelerken içinde yumurta olan güvercin yuvasını fark etti.

Karton kutu içine yuva oluşturan ekipler, yumurtaları buraya koyup güvenli yere taşıdı. Anne güvercinin, bir süre sonra yeni yuvasının bulunduğu yere konduğu görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Talas Belediyesi, kentsel dönüşümde güvercin yuvasıyla karşılaşınca yıkımı durdurdu - Son Dakika

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