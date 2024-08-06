Talas Belediyesi, Masa Üstü Atık Pil Kutusu Dağıtımı Yaptı

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Talas Belediyesince kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra esnafa da masa üstü atık pil toplama kutusu dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevre bilinci oluşturmak amacıyla birçok projeye imza atan Talas Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında kaynağında ayrıştırma, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sıfır atık bilincinin oluşturulması amacıyla Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği iş birliğiyle ilçe genelinde kamu kurum kuruluşlar ve işletmelere masa üstü atık pil biriktirme kutusu dağıtımı gerçekleştirdi.

Bu sayede toplanan pillerin çevreye zarar vermeden geri dönüşüm merkezlerine gönderilmesiyle hem doğa korunuyor hem de çevre bilinci gelişiyor.

Dağıtılan atık pil kutularını alan vatandaşlar ve çalışanlar da çevreye gösterilen hassasiyet için Talas Belediyesine teşekkür etti.