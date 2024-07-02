Talas Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, Talas Belediye Başkan Vekili Murat İlhan'ın başkanlığında Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.
Çeşitli komisyonlara ait raporlarla müdürlüklere ait konuların görüşüldüğü toplantıda, 11 madde karara bağladı.
İlhan, toplantıda yaptığı konuşmada, meclis toplantısında alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.
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