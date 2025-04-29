Talas Millet Bahçesi İncelemesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Talas Millet Bahçesi'ni inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalçın, millet bahçesinde devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Millet bahçesinde son düzenlemelerin yapıldığını belirten Yalçın, "Çalışma arkadaşlarımızla mesaimize Talas Millet Bahçesi'nde başladık. Yakın zamanda hizmete açacağımız Millet Bahçemizle ilgili son düzenlemeleri yapıyoruz. İlçemize şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yalçın, projenin sadece bir park alanı olmanın ötesinde ilçe için sosyal bir buluşma noktası olacağını kaydetti.