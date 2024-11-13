Talas'ta 1111 Fidan Dikimi - Son Dakika
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Talas'ta 1111 Fidan Dikimi

Talas Belediyesi, Milli Ağaçlandırma Günü'nde Ali Dağı'nda 1111 fidan dikti.

13.11.2024 14:16
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Talas Belediyesi tarafından "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında ilçenin simgelerinden Ali Dağı'nın zirvesinde 1111 fidan toprakla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 2 bin rakımlı, üç tepeden oluşan Ali Dağı'nın batı kısmındaki zirvesinde gerçekleştirilen programda karaçam, meşe, sedir ve badem fidanları dikildi.

Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelinin katıldığı etkinlikte, daha önce oluşturulan çukurlara dikilen 1111 fidana can suyu verildi.

Fidan dikimiyle hem Ali Dağı'nın daha yeşillenmesi hem de erozyona karşı tedbir alınması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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