Talas'ta Açık Hava Sinema Keyfi

Talas Belediyesi, kırsal mahallelere yönelik açık havada sinema gösterimleri başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çatakdere Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar aileleriyle "Aslan Hürkuş, Görevimiz Gökbey" filmini izledi.

Etkinlik kapsamında çocuklar için oyun alanları kuruldu, yüz boyaması yapıldı.

Kırsal mahallede oldukları için birçok sosyal ve kültürel etkinlikten uzak kalan vatandaşlar, Talas Belediyesine teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın sürekli bu tarz etkinlikler düzenlediğini, geçen yıl da Hacivat-Karagöz gösterini izlediklerini belirtti.

"Püfür Püfür Sinema Akşamları" adı verilen etkinlik 6 Ağustos'ta Yamaçlı Mahallesi ile devam edecek.

Öte yandan 9 Ağustos'ta saat 21.00'de Talas Millet Bahçesinde de perde kurulacak ve Yeşilçam filmlerinin unutulmazlarından "Neşeli Günler" sahnelenecek.