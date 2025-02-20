Talazan Köprüsü: 800 Yıldır Ayakta - Son Dakika
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Talazan Köprüsü: 800 Yıldır Ayakta

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Tokat'ın Niksar ilçesindeki Talazan Köprüsü, depremlere dayanıklı yapısıyla kültürel miras taşıyor.

20.02.2025 12:49
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Tarihi Talazan Köprüsü, yüzyıllardır ayakta güvenle geçiş sağlıyor

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesindeki 8 asırlık Talazan Köprüsü, depremlere direnen sağlam yapısıyla hem bölgedeki ulaşımın hem de kültürel mirasın önemli bir sembolü olmaya devam ediyor.

8 asır boyunca depremlere direnen sağlam yapısıyla Tokat'ın Niksar ilçesinin kültürel mirası olan Tarihi Talazan Köprüsü, ulaşımın önemli bir sembolü olmaya devam ediyor. İlçenin 15 kilometre batısında Kelkit Çayı üzerinde yükselen ve Selçuklu dönemi izleri taşıyan tarihi köprü, 800 yıllık geçmişiyle dikkat çekiyor. 161 metre uzunluğunda olan köprü asırlardır şehirlerarası ulaşımın sağlanmasında kritik bir rol oynarken, çevre köylerin de geçiş noktası oldu. İpekyolu üzerinde bulunan Talazan Köprüsü, tarih boyunca bu kadim yol üzerinde seyahat edenler için bir geçiş noktası olarak köprü çevresindeki köylerin ulaşım ihtiyacını karşıladı. Günümüzde de bölgedeki ulaşımda aktif olarak kullanılmaya devam edilen köprü, özellikle ziyaretçiler için tarihi bir cazibe merkezi olma özelliği taşıyor. Depremlere direnç göstererek dimdik ayakta kalan Talazan Köprüsü, bölgenin kültürel mirasına değer katan önemli bir yapı olarak orijinalliğini koruyor. Hem tarihi geçmişi hem de inşa edildiği dönemin mühendislik başarısını simgeleyen bu köprü, her geçen yıl daha fazla ziyaretçi çekiyor.

"Depremlere bile dayandı"

Köprünün günümüzde aktif olarak araç trafiğine kullanıldığını söyleyen Burhan Koçak; "Ecdadımızın yapmış olduğu 8 asırlık köprü günümüzdeki depremlere bile dayandı. En güzel örneği burada" dedi.

Kaynak: İHA

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