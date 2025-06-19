Talihliler Açıklandı, 30 TOGG Dağıtıldı

Tunçlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye'nin köklü kuruyemiş markalarından Çitlekçi, 30. kuruluş yılına özel düzenlediği büyük kampanyanın sonuçlarını açıkladı. Kampanya süresince milyonlarca kupon toplanırken, noter ve Milli Piyango yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirilen çekilişle 30 TOGG aracı yeni sahiplerini buldu.

117 gün süren kampanya 3 Şubat'ta başlamış, 31 Mayıs'ta sona ermişti. Türkiye'nin dört bir yanından yoğun katılımın sağlandığı süreç, 13 Haziran'da Ankara Çankaya Kule Şubesinde yapılan resmi çekilişle tamamlandı.

Çekiliş organizasyonunda konuşan Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç;

kampanyanın amacının sadece hediye vermek değil, Çitlekçi'ye yıllardır güvenen müşterilere anlamlı bir teşekkür olduğunu belirterek, "Bu kampanya ticari bir faaliyet değil; gönülden bir teşekkürdür. Müşterilerimize karşı taşıdığımız sorumluluğu şeffaflık, eşitlik ve güven çerçevesinde yürüttük," dedi.

Noter ve Milli Piyango idaresinin gözetiminde yapılan çekiliş tamamen kamuya açık şekilde gerçekleştirildi. Katılımın genişliği, kampanyanın ne kadar sahiplenildiğini de ortaya koydu.

Çekilişle belirlenen 30 talihlinin tam listesi, Çitlekçi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

İŞTE! TOGG KAZANAN TALİHLİLERİN RESMİ SONUÇLARI