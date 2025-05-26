Tanal'dan Kumpas Suçlaması - Son Dakika
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Tanal'dan Kumpas Suçlaması

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26.05.2025 13:10
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Tanal\'dan Kumpas Suçlaması
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CHP'li Tanal, Ak Parti'nin düzenine yönelik kurultay davasının siyasi bir kumpas olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP PM üyesi Mahmut Tanal, "Seçim öncesindeki ve sırasındaki işlemlere bakmakla yetkili asliye hukuk mahkemeleri değil, ilçe seçim kuruludur. Mahkeme görevsiz ve yetkisizdir. AKP'nin düzenini CHP'nin bu kurultayı rahatsız ettiği için bu dava temcit pilavı gibi canlı tutuyor. Bu resmen bir kumpas davası. Bu bir kumpastır. AKP'nin düzeni bozulduğu için bu dava gündeme gelmiş. Bu davayı açanlar, AKP ile birlikte hareket edenlerdir" dedi.

CHP PM üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşmasının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Davanın reddinin gerektiğini belirten Tanal, şunları kaydetti:

"Dava dilekçesinde davacı tarafın avukatı açıkça şunu söyledi: 'Bu düzen, kamu düzeni.' CHP'nin kadrolarının etkin bir şekilde çalışması ve seçilmesi kimin lehine, kimin aleyhine olur? AKP'nin düzenini bozduğu için netice itibarıyla öncelikle bu davanın AKP'nin güdümünde yürüdüğünün açık ve net göstergesi. Burada kamu düzenini CHP bozmuş değil, bizzat kamu düzenini oturtmak ve yürütmek için kurultayını yapmıştır. Davayı açanların aktif bir husumeti yoktur. Bu davayı açanların hiçbir husumeti yoktur. Tamamen siyasi amaçlı bir davadır. Aslında davanın bir an önce bu şekilde reddedilmesi gerekirken, uzatılması bile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'na aykırıdır. Tedbir taleplerini reddetmiştir. Tedbir taleplerinin reddedilmesi dahi bu davanın reddedileceğinin açık açık bir karinesidir. Seçimle ilgili hususlar il, ilçe seçim kurullarını, Yüksek Seçim Kurulu'nu ilgilendirir. Kesinleşmiş bir YSK kararı uyarınca yeniden temcit pilavı gibi partimizi oyalamak, partimizi ve kurultayımızı itibarsızlaştırmak kimin işine gelir, AKP'nin işine gelir. Bu ülkede hukukun kırıntısı varsa bu davanın oyalanmadan reddi gerekirdi.

Seçim öncesindeki ve sırasındaki işlemlere bakmakla yetkili asliye hukuk mahkemeleri değil, ilçe seçim kuruludur. Mahkeme görevsiz ve yetkisizdir. İlçe Seçim Kurulu'nun yaptığı işlemlere herhangi bir itiraz da olmamıştır. Olmayan, kesinleşmiş olan bir hükmü böyle gündeme getirmek, bunun kamu düzeniyle ilgisi yok. Bunun AKP ile ilgisi var. Yani burada davacı tarafın avukatı ısrarla diyor ki 'Kamu düzeni' kimin düzeni? AKP'nin düzenini, CHP'nin bu kurultayı rahatsız ettiği için bu dava temcit pilavı gibi böyle canlı tutuyor. O tarafta müşteki olanları burada tanık gösteriyorlar. Bu hukukta kabul edilir bir durum değil. Yani bu resmen bir kumpas davası. Bu bir kumpastır. AKP'nin düzeni bozulduğu için bu dava gündeme gelmiş. Bu davayı açanlar, AKP ile birlikte hareket edenlerdir."

Kaynak: ANKA

Mahmut Tanal, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanal'dan Kumpas Suçlaması - Son Dakika

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