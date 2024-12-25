Tank Manav Tezgahı Oldu - Son Dakika
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Tank Manav Tezgahı Oldu

Suriye'de bir esnaf, Esad'ın kullandığı tankı meyve sebze tezgahına dönüştürdü.

25.12.2024 22:54
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- Suriyeli esnaf Esad'ın bomba yağdırdığı tankı manav tezgahına çevirdi

HUMUS - Suriye'de bir esnaf, Esad rejiminin saldırılarda kullandığı tankı manav tezgahına çevirdi.

Suriye'de yıllarca korku ve zulüm altında yaşayan halk, kanlı Beşar Esad rejiminin izlerini silmeye ve hayatı normalleştirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Humus'ta bir esnaf, rejimin daha önce saldırılarda kullandığı korku unsuru olan bir tankı manav tezgahına çevirdi. Geçmişte ölüm ve yıkım getiren tanklar, şimdi hayatın normalleşmeye başladığını gösteren bir sembol olarak günlük ihtiyaçları karşılamak için kullanılıyor. Tankın ön kısmına yerleştirilen meyve ve sebzeler dikkat çekerken, halk şaşkınlıkla alışveriş yapıyor.

Kaynak: İHA

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