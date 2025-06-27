Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dışdedeler Mahallesi'nde S.İ'ye ait yayla evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Taraklı'da Yayla Evi Yangını - Son Dakika
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