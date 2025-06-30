Taraklı'daki Orman Yangınında 2 Şüpheli Serbest

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda 27 Haziran'da çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaşan yangınla ilgili gözaltına alınan R.E. (79), Y.E. (43) ve N.D'nin (36) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılar R.E. ve Y.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla, N.D. ise ifadesinin ardından salıverildi.

Öte yandan yangının, hasat yapan biçerdöverden kaynaklandığı öğrenildi.