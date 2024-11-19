Sakarya'nın Kocaali ilçesinde tarım aracından düşen kişi yaşamını yitirdi.
Caferiye Mahallesi'nde gece saatlerinde Z.E'nin kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracındaki H.T, dengesini kaybederek yere düştü. Arkadaşının düştüğünü fark etmeyen Z.E, yoluna devam etti. Sabah saatlerinde H.T'nin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde H.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü Z.E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan sürücü ve H.T'nin olay sırasında alkollü olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Tarım Aracından Düşen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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