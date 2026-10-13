Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 çeltik alım fiyatlarını duyurdu, baldo tonu 45 bin TL - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 çeltik alım fiyatlarını duyurdu, baldo tonu 45 bin TL

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Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 çeltik alım fiyatlarını duyurdu, baldo tonu 45 bin TL
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Tarım ve Orman Bakanlığı, TMO'nun 2026 çeltik alım fiyatlarını duyurdu. Baldo grubunda ton 45 bin TL olurken cammeo 43 bin TL, Osmancık 38 bin TL, diğer çeşitler 32 bin TL olarak belirlendi; alımlar 15 Ekim 2026'da başlayacak ve ödemeler teslimatı izleyen 21'inci günden itibaren üreticilere yapılacak.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026 yılı çeltik alım fiyatlarının belirlendiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 2026 dönemi çeltik hasadının eylül ayı ortasında başladığı ve devam ettiği hatırlatılarak, hasat ve piyasaların yakından takip edildiği, gelinen noktada TMO çeltik alım fiyatlarının açıklanmasının uygun görüldüğü belirtildi. Bu kapsamda çeltik çeşitlerine göre ton başına alım fiyatlarının baldo grubu için 45 bin TL, cammeo grubu için 43 bin TL, Osmancık grubu için 38 bin TL, diğer çeşit çeltikler için 32 bin TL olarak belirlendiği ifade edildi. TMO'nun çeltik alımlarına ilişkin teknik altyapı, depolama kapasitesi, personel planlaması ve finansman hazırlıklarını tamamladığı ve 15 Ekim 2026 tarihinden itibaren alımlara başlanacağı vurgulanarak, "TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatını müteakip 21'inci günden itibaren üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 çeltik alım fiyatlarını duyurdu, baldo tonu 45 bin TL - Son Dakika
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