Tarımda Sürdürülebilirlik Uyarısı

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Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı Askıda 9 Gülek Buğday Projesi'ne ilişkin olarak, "Askıda ekmek gibi bir uygulama. Yani öncelikle çiftçilerin zorda olduğunu kabul eden bir yaklaşım. Bu açıdan doğru. Fakat çözüm askıda ekmek gibi bir kampanya değil. Çözüm tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması için doğru politikaların hayata geçirilmesi. Bunun için de MHP'nin yaptığı açıklamada olduğu gibi sıkıntıların giderilmesi için tarım politikaları yürüten kurumların bir an evvel kalıcı ve sürdürülebilir politikaları hayata geçirmesidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Askıda 9 Gülek Buğday Projesi başlattı. Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çözüm askıda emkek gibi bir kampanya değil"

"Askıda ekmek gibi bir uygulama. Yani öncelikle çiftçilerin zorda olduğunu kabul eden bir yaklaşım. Bu açıdan doğru. Fakat çözüm askıda ekmek gibi bir kampanya değil. Çözüm tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması için doğru politikaların hayata geçirilmesi. Bunun için de MHP'nin yaptığı açıklamada olduğu gibi sıkıntıların giderilmesi için tarım politikaları yürüten kurumların bir an evvel kalıcı ve sürdürülebilir politikaları hayata geçirmesidir. Biliyorsunuz geçen yıl Avrupa'da tarım üreticileri girdi maliyetleri ve kazançlarındaki kayıpları protesto etmişlerdi. Başta Fransa'da Paris'in girişlerinde traktörlerle yol kapatmışlardı. Sonrasında neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde bu eylemler yaşanmıştı. Ardından Asya ülkelerinde benzer eylemler olmuştu. Bizde ise çiftçiler hasat zamanı geldiğinde sorunun büyüklüğünü daha iyi anlamıştı. Fakat iktidar bazı tedbirler almış konu Avrupa ülkelerinde olduğu kadar büyümemişti. Ne yazık ki alınan tedbirler çiftçilerin sorununu çözmeye yetmedi. Aralarında kulağa hoş gelen öneriler de olsa uygulamadaki sorunlardan kaynaklı istenilen sonucu vermedi. Sadece tarımda değil hayvancılıkta da birçok önlem alındı. Küçük üreticiye destekler ve hibeler verildi. Fakat bu da hayvancılıktaki sorunları çözmeye yetmedi.

"Üretici destekleri yetersiz"

Üreticilerin girdi maliyetleri her geçen gün artıyor. Özellikle en büyük harcama girdisi mazot fiyatları. Verilen destekler çok yetersiz kalıyor. Ayrıca tarımsal üretime destek vermesi için kurulan kuruluşların da işlevsizleştirilmesi hatta bazı kurumların satılması, özelleştirilmesinden kaynaklı sorunlar ne yazık ki yaşanıyor. Mesela TİGEM büyük umutlarla kurulmuştu fakat şu anda etkisizleştirildi. Devlete ait hem fabrikaları özelleştirildi. Şeker fabrikaları, gübre fabrikaları da aynı şekilde özelleştirildi. Bu özelleştirmeler, üreticiye ne yazık ki girdi maliyetlerinde yükselmeye yol açtı.

"MHP'nin bu kampanya ile sorunların yaşandığını kabul etmesi çok güzel"

Sorunların kaynağında üreticiye yeterli destek vermek yerine sürekli ithal etme anlayışı yatıyor. Tarımda da hayvancılıkta da sorunun kökeni aslında bu. Yani fiyat dengesini sağlamak hem üreticiyi mağdur etmeden hem de tüketiciyi mağdur etmeden devlet destekleriyle bu sorunlar kısa vadede olmasa bile birkaç yıl içerisinde aşılabilecek sorunlar. Şu anda uygulanan politika hem üreticiyi hem tüketiciyi hem mağdur ederken aracıların kazanmasına yol açıyor. Sonuç olarak MHP'nin bu kampanya ile sorunların yaşandığını kabul etmesi çok güzel. Umarım iktidar ortağı olarak askıda kampanyalar yerine kalıcı çözümleri de önerirler."