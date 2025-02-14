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Tarımda Yeni Nesil Beceriler Hedefleniyor

Bakan Işıkhan, tarım sektöründe yeni becerilerin kazandırılacağı eğitim programlarını güçlendirecek.

14.02.2025 19:54
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(ANKARA)-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Tarım sektöründe yeni nesil becerilerin kazandırılması için eğitim programlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın desteğiyle insana yakışır iş ve sosyal refah odaklı dönüşüm sürecini şekillendireceğiz."dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısının içeriğine ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan açıklamasıda şu ifadeler yer verdi:

"Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantımızı bugün gerçekleştirdik. Bakanlığımızın koordinasyonunda; mevsimlik tarım işçilerinin hem çalışma hem de yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerimizi değerlendirdik.

Kırsalda ekonomik çeşitliliği artırarak mevsimlik gezici tarım işçiliğini kontrol altına almayı, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmeyi, tarımsal üretimi desteklerken, kırsalda kayıtlı istihdamı teşvik etmeyi, kadınların ve gençlerin kırsal istihdamda daha aktif rol almalarını, tarım sektöründe yeni nesil becerilerin kazandırılması için eğitim programlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın desteğiyle insana yakışır iş ve sosyal refah odaklı dönüşüm sürecini şekillendireceğiz. Toplantımızın tarım sektörümüz başta olmak üzere çalışma hayatımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, sürece katkı sunan; Bakan Yardımcılarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile bürokratlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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