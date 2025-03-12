Tarsus Belediyesi Araç Filosunu Yeniledi - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi Araç Filosunu Yeniledi

Tarsus Belediyesi, 39 yeni araç ile hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor. Belediye Başkanı Ali Boltaç, yapılan yatırımların titizlikle gerçekleştirildiğini belirtti ve vatandaşlara eşit hizmet sözü verdi.

12.03.2025 09:49  Güncelleme: 10:15
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(MERSİN)- Tarsus Belediyesi, kentteki hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha hızlı, verimli bir şekilde hizmet sunmak amacıyla araç filosunu yeniledi. Toplam 115 milyon TL'lik yatırımla 39 yeni araç belediye bünyesine kazandırıldı. Belediye Başkanı Ali Boltaç, yeni araçların tanıtımında yaptığı konuşmada, bu sürecin titizlikle ve şeffaflıkla yürütüldüğünü vurgulayarak, "Tarsus'un her şeyin en iyisini hak ettiğini biliyor ve bu anlayışla çalışıyoruz" dedi.

Tarsus Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet sunmak için araç filosunu güçlendirdi. Yeni araçlar, düzenlenen tanıtım etkinliğiyle halkın beğenisine sunuldu. Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Temizlik, kent yaşamının olmazsa olmazıdır. Daha yaşanabilir bir Tarsus için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tanıtım etkinliğinin ardından 39 yeni araç konvoy halinde şehir turu yaptı. İlçe sokaklarında dolaşan araçlar, halk tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

"Sıkıntıları olan bir belediyeyi devraldık"

Boltaç, şunları söyledi:

"Ben Tarsus'ta yaşayan herkesin belediye başkanıyım. Herkese eşit hizmet vereceğiz, herkese eşit davranacağız dedik. Hiç kimseyi siyasi görüşünden, etnik yapısından, kimliğinden, mezhebinden, ırkından, dilinden dolayı ötekileştirmeyeceğiz. Biz göreve gelir gelmez sıkıntıları olan bir belediyeyi devraldık. Biz bu işin altından kalkamayız demedik. Tam tersine biz Uluslararası Finans okuduk bu işleri de biliriz. Bu memlekete hizmet edeceğiz. Tarsus Belediyesi güçlü bir belediyedir. Bürokratları, güçlü bürokratlardır. Tarsus Belediyesi'nin bütün meclis üyeleri ayırmaksızın her biri birbirinden değerlidir. Liyakatli, deneyimli ve birikimli de bir belediye başkanı vardır. Bugün burada buluşmamızın en büyük sebeplerinden biri, yapılan anketlerde büyük bir çoğunluğun memnuniyetini kazanmış olmamızdır. Tarsus Belediyesi'nin memnuniyet oranı yüzde 62 olmuştur.

"Bugünkü fiyatın çok daha ekonomik olduğunu görüyoruz"

O dönem 9-10 yaşında araçlar alınmıştı. Bu dönem jelatini üstünde sıfır araçlar aldık. Tarsus, hizmetin en güzelini hak ediyor. Bu hizmetlerin arkası kesilmeyecek, bu hizmetlerin tamamı sizin, ananızın ak sütü gibi helal. Çünkü para da sizin, mal da mülk de. Ben sizin beş yıllık kiracınızım. Gördüğünüz araçların Tarsus Belediyesi'ne maliyeti 115 milyon TL. Normalde 165 milyon TL'ydi, yani 50 milyon TL fazladan para ödemedik. 2022 yılında bu araçların aynısının maliyeti 103 milyon TL idi. O dönemin dolar kuru 18,50 TL iken bugün 36,50 TL. Dolar bazında karşılaştırdığımızda, bugünkü fiyatın çok daha ekonomik olduğunu görüyoruz. Aynı araçlar bugün daha kaliteli olmalarına rağmen, geçmişte neden çok daha pahalıya alındı? İşte bunun cevabını herkesin düşünmesi gerekiyor."

Çevre temizliği konusunda duyarlı olunması gerektiğinin altını çizen Boltaç, "Tarsus'ta her mahallede günü gününe, temizlik işleri yapılacaktır. Ekip arkadaşlarımızdan tutun da araç envanterimize kadar hepsi dört dörtlük dizayn edilmiştir. Bahanemiz yoktur ama vatandaşlarımızın da bize karşı duyarlı olmasını rica ediyorum. Onların emeklerini bu kadar riyakar olmamamız gerektiğini, çöpü çöp kutusuna atmamız gerektiğinin bilincinde olan birer toplum olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Mersin Tarsus el el ele güzel günlere diyorum"

Mersin ile el ele hareket edildiğini vurgulayan Başkan Boltaç, "Sizler Tarsus'un her bir karış toprağına sahip çıktınız. Bu memleketin her bir karesini vatan toprağı bildiniz, sahip çıktınız. Günün sonunda sizi yönetecek liyakatli, bilgi birikimli ve deneyimli birini de görev başına getirdiniz. Zaten Mersin Büyükşehir'de de işini doğru düzgün yöneten Vahap Başkan'ımız var. Allah onun da yolunu bahtını açık etsin. İşini dört dörtlük yapmaktadır. Dün de beraberdik bir önceki gün de. Mersin Tarsus el el ele güzel günlere diyorum. Bu kentin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var" diyerek, konuşmalarını sonlandırdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tarsus Belediyesi Araç Filosunu Yeniledi - Son Dakika

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