Tarsus Belediyesi'nden Çocuklara Güvenli Eğitim Ortamı

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi, kentte yaşayan çocuklara güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim ortamı sunmak amacıyla belediye bünyesindeki 10 kreşle hizmet vermeye devam ediyor.

Tarsus Belediyesi, çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim almasını sağlarken, annelerin güvenle çocuklarını emanet edebileceği kreşlere duyulan ihtiyaca çözüm üretmek amacıyla da çalışmalarını sürdürüyor. Kreşlerde görev yapan uzman kadrolar, çocukların gelişim süreçlerini yakından takip ederken, psikolog ve diyetisyenler de aktif olarak destek sunuyor.

Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimini destekleyen eğitim programlarında; tarım etkinliklerinden spora, yabancı dil eğitiminden sınıf içi çalışmalara kadar birçok faaliyet yer alıyor. Sağlıklı beslenme konusunda da özen gösterilen kreşlerde, diyetisyen kontrolünde günde dört öğün sağlıklı ve dengeli menüler sunuluyor.

Hijyen koşullarının ön planda tutulduğu modern donanımlı kreşlerde, çocukların huzurla zaman geçirebileceği bir ortam sağlanıyor. Belediyenin düzenlediği geziler ve çeşitli etkinliklerle, çocuklar erken yaşta yeni deneyimlerle tanışma fırsatı buluyor.

Kreşlere başvuruda bulunmak isteyen aileler, Tarsus Belediyesi Nene Hatun Kreşi Müdürlüğü'nden detaylı bilgi alabilecek.