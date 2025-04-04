Tarsus Belediyesi, Nisan Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

(MERSİN)- Tarsus Belediyesi, nisan ayı olağan meclis toplantısını Belediye Başkanı Ali Boltaç yönetiminde gerçekleştirdi. Toplantıda, daimi encümen üyeliği seçimi, ihtisas komisyonlarına üye seçimi, 2024 yılı faaliyet raporunun değerlendirilmesi ve denetim komisyonu raporunun meclise sunulması gibi gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, Tarsus'u ilgilendiren önemli konular ele alınırken, kentin Golden Apple (Altın Elma) ödülüne layık görülmesi de gündeme geldi. Ayrıca daimi encümen üyeliği seçimi, ihtisas komisyonlarına üye seçimi, 2024 yılı faaliyet raporunun değerlendirilmesi ve denetim komisyonu raporunun meclise sunulması gibi kritik gündem maddeleri görüşüldü.

"Artık bütçe problemi olmayan bir belediyeyiz"

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ali Boltaç, belediyenin ekonomik açıdan büyük bir toparlanma süreci geçirdiğini ve artık yeni dönemde mali sıkıntıların geride kalacağını vurguladı. Boltaç, "Tarsus Belediyesi, geçmiş dönemden kalan borçlarını kapatmaya çalışarak mali dengesini sağlama yolunda hızla ilerliyor. Emekliye ayrılan personellerin tazminatları, içerde kalan maaşlar ve diğer ekonomik yükümlülükler eksiksiz şekilde tamamlandı. Artık bütçe problemi olmayan, güçlü ve yatırım yapabilecek bir belediyeyiz. Bundan sonra Tarsus için daha büyük projelere imza atacağız" dedi.

"Borcumuz 501 Milyon TL'ye düştü"

Göreve geldiklerinde belediyenin borç yükünün çok fazla olduğunu belirten Boltaç, "Bugün itibarıyla borcumuz 501 milyon TL'ye düştü. Bir yıl içinde 200 milyon TL borç ödedik. Bunun içinde, devletin yeni düzenlemeleri nedeniyle emekli olan 190 kişi var. 190 kişinin emekliliği nedeniyle belediyemizin ödemesi 116 milyon 903 bin TL'dir. Bunun 85 milyon 390 bin TL'sini ödedik, kalan 31 milyon 500 bin TL'yi de aylara bölerek ödeme planına aldık" diye konuştu.

"Yatırımlarımıza devam ediyoruz"

Belediyenin mali yapısını güçlendirirken, aynı zamanda halka hizmet etmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Boltaç, "Bir yandan tazminatları ödüyor, bir yandan da yatırımlarımıza devam ediyoruz. Tarsus Belediyesi, ne yaptığını bilen, mali disiplinini sağlayan, halkına hizmet etmeye odaklanmış bir belediyedir" ifadelerini kullandı. Boltaç, belediyenin gelir-gider dengesinin kontrol altına alındığını ve bundan sonra kaynakların verimli kullanılarak kente daha fazla hizmet sunulacağını belirtti.

4 yeni müdürlük kurulacak

Tarsus Belediyesi, hizmetlerin daha etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla dört yeni müdürlük kurulması yönündeki teklifi meclise sundu. Yerel Hizmetler Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Koordinasyon İşleri Müdürlüğü ve Arşiv Müdürlüğü oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni müdürlüklerin, özellikle kırsal alanlarda hizmetlerin hızlanmasını sağlayarak belediyenin çalışmalarını daha verimli hale getirmesi hedefleniyor. Tarsus Belediyesi'nin mali gücünü artırarak yatırımlarına hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

"Biz burada somut veriler üzerinden konuşuyoruz"

Tarsus Belediyesi'nin herkesle diyalog kuran, kapsayıcı bir anlayışla hareket ettiğini belirten Başkan Boltaç, "Şeffaf bir belediyeyiz. Bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin tereddüt etmesine gerek yok. Belediyemiz, kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya devam edecek. Biz burada somut veriler üzerinden konuşuyoruz. Belediyemizin mali yapısı, gelir ve gider dengesi şeffaf bir şekilde yönetiliyor. Tarsus Belediyesi, sorumluluklarının bilincinde, her adımını hesap verebilirlik ilkesiyle atan bir yönetim anlayışına sahiptir" dedi.

"Belediyemiz her anlamda sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyor"

Başkan Boltaç, belediyeye bağlı İmar Limited Şirketi ile ilgili sorulara, "Belediyemizle çalışmak isteyen müteahhitler için herhangi bir engel yoktur. Alacağı da bellidir, vereceği de bellidir. Kimseye özel bir imtiyaz sağlanması söz konusu değildir. Borç borçtur, alacak alacaktır. Bu belediyede iş yapan müteahhitler arasında meclis üyelerimiz de var. Onlar da İmar Limited Şirketimizden beton temin ederken diğer herkesle aynı koşullarda işlem görüyorlar. Ne bir eksik, ne bir fazla. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Belediyemiz her anlamda sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyor" cevabını verdi.

Tarsus'un önünün çok aydınlık olduğunu vurgulayan Boltaç, "Tarsus'un geleceği parlaktır. Bu kent Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya açılan çok önemli bir kapı olacaktır. Biz bu kenti çok güzel bir şekilde tanıttığımız zaman hem sanayi, hem tarım, hem de turizmde çağ atlayacaktır" diye konuştu.

"Senede 3-4 milyon turist ağırlayacağız"

Tarsus'un turizmin oscar ödülüne layık görüldüğünü de vurgulayan Boltaç şunları söyledi:

"Kentimiz, FIJET tarafından verilen dünyanın en prestijli turizm ödülü olan Golden Apple (Altın Elma) ödülüne layık görüldü. Bu gurur hepimizin. Tarsus'un uluslararası alanda tanınan bir turizm merkezi olma yolundaki başarısının bir göstergesidir. Kadim kentimiz şehrimizi uluslararası alanda hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Senede 3-4 milyon turist ağırlayacağız."

Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Boltaç, "Dayanışma, kardeşlik ve paylaşmanın ayı Ramazan'ı geride bırakırken, bayram sevincini hep birlikte yaşadık. Bayramın ikinci günü büyük bir sofra kurarak birliğimizi ve dayanışmamızı pekiştirdik" dedi.

"Hayvan barınağımızda iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor"

Başkan Boltaç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Can dostlarımızın güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi hepimizin sorumluluğu. Göreve geldiğimiz ilk gün bunun için mücadele verdik, 'Sokak Hayvanları Çalıştayı' gerçekleştirdik. Bu kapsamda, hayvan barınağımızda iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Çıkan yasanın yaptırımlarını doğru bulmuyorum. Allah'ın verdiği canı Allah'ın dışında kimse alamaz. Can dostlarımızın korunması ve daha iyi yaşam koşullarına sahip olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."